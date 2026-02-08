Groenlândia: o desejo predatório de Trump

O desejo do presidente dos EUA, Donald Trump, de “apoderar-se” da Gronelândia constitui um esforço neocolonial de um “xerife” global que claramente não respeita a soberania nacional da ilha e os direitos fundamentais do homem.

Assim, ocorreram manifestações na capital Nuuk – as maiores manifestações da história da Gronelândia – e em Copenhaga, com slogans como “A Gronelândia não está à venda” e “A Gronelândia pertence aos groenlandeses”, que realçaram a vontade de autodeterminação. Ao mesmo tempo, as sondagens mostram que cerca de 85% dos groenlandeses rejeitam a possibilidade de anexação aos Estados Unidos. O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, de 34 anos, descreveu a pressão como “desrespeitosa” e apelou ao fim das ameaças e da retórica sobre a anexação “entre amigos”.

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, falando no Parlamento na terça-feira, 20 de janeiro de 2026, declarou o seguinte: “Este é um capítulo sombrio em que nos encontramos” e esclareceu que “a Dinamarca não pode negociar soberania, identidade, fronteiras e democracia”.

A subsequente retratação do Presidente dos EUA, Donald Trump, dos planos para utilizar a força militar para ocupar a Gronelândia e o cancelamento de tarifas adicionais sobre oito Estados europeus membros da NATO que se opuseram aos seus planos de aquisição da ilha são fenomenais, porque as suas disposições agressivas e conquistadoras não diminuíram na sua essência, enquanto a “cisão” no eixo euro-atlântico se aprofundou, testando a coesão do mundo ocidental.

Mas vejamos os dados da Gronelândia e porque é uma ilha tão importante. A Gronelândia é a maior ilha do planeta, com uma área de 2.166.086 quilómetros quadrados, dado que a Austrália, embora maior em área, é considerada um continente e não uma ilha. Paralelamente, é atualmente uma ilha autónoma e pertence ao Reino da Dinamarca desde 1721, que, convém sublinhar, é membro da NATO e aliado dos Estados Unidos.

A Gronelândia foi uma colónia dinamarquesa até 1953. Desde então, é um condado da Dinamarca. É autónoma desde 1979 e, em 2009, recebeu ainda mais autonomia, com o direito de explorar os seus recursos naturais, uma medida que muitos consideraram como um passo para a independência total.

O chefe de Estado é o Rei Frederico X da Dinamarca (desde 14 de janeiro de 2024), representado por um alto-comissário. O chefe do governo é o primeiro-ministro, eleito pelo Parlamento. O gabinete é também eleito pelo Parlamento, denominado Landstinget. Os 31 membros do Parlamento são eleitos pelo povo pelo sistema de proporcionalidade simples em círculos eleitorais plurinominais, e os seus mandatos têm a duração de 4 anos. Qualquer pessoa com 18 anos ou mais tem o direito de votar nas eleições.

A maioria da população, que atinge aproximadamente 56.000 pessoas, é constituída por inuit (esquimós), que se miscigenaram com os primeiros colonizadores europeus (de origem dinamarquesa e norueguesa) e falam groenlandês e dinamarquês.

Esta ilha ártica está geograficamente localizada na América do Norte, enquanto cultural, demográfica e politicamente a Gronelândia é uma ilha ligada à Europa. A sudeste da Gronelândia encontram-se o Oceano Atlântico e a Islândia, a leste o Mar da Gronelândia, a norte o Oceano Ártico e a oeste a Baía de Baffin e o Canadá.

A maior parte da ilha, ou seja, cerca de 80% da superfície da Gronelândia, o que corresponde a 1.700.000 quilómetros quadrados, está coberta por uma enorme camada de gelo. Apenas as zonas costeiras sudoeste e sudeste, que correspondem aos restantes 20%, não estão cobertas de gelo. Esta é a única área livre e habitada, no entanto desprovida de vegetação, com muitas rochas, fiordes e ilhéus. Durante dois meses, em cada verão, vive o “Sol da Meia-Noite” com luz contínua, enquanto no inverno vive a “Noite Polar” com escuridão total.

A Gronelândia não possui uma rede rodoviária desenvolvida que ligue cidades e aldeias. O transporte é feito sobretudo por via marítima e aérea, existindo aeroportos e heliportos espalhados por todo o país. Em terra, o transporte é feito por motos de neve e trenós.

A economia da ilha, cuja moeda é a coroa dinamarquesa e cujo PIB é estimado pelo Banco Mundial entre 3,5 e 4 mil milhões de dólares, baseia-se na pesca, que representa 95% das exportações da Gronelândia, e no processamento de pescado, uma importante actividade industrial. Alguns residentes também praticam a agricultura de pequena escala na costa sudoeste, onde criam gado bovino, ovino e aves.

A Gronelândia não é, portanto, rica no sentido convencional, dado que os seus recursos são em grande parte subutilizados. A sua economia é pequena e, para “sobreviver”, recebe um subsídio anual de 520 milhões de euros da Dinamarca – ou seja, cerca de 9.000 euros por habitante. É também por isso que muitos na ilha hesitam em exigir a independência imediata da Dinamarca, que já demonstrou um comportamento colonial no passado.

A Gronelândia possui também depósitos de ouro, urânio e carvão. Segundo pesquisas recentes, existem ainda depósitos de petróleo e gás natural. O seu território contém ainda grandes reservas de terras raras. De acordo com dados fidedignos, 25 dos 34 minerais que a Comissão Europeia classificou como “matérias-primas críticas” encontram-se na ilha.

Os EUA, no entanto, não vêem a Gronelândia simplesmente como um depósito de matérias-primas, mas como uma ilha de valor estratégico que garante o acesso, a vigilância e a defesa nos corredores do Atlântico Norte e do Árctico.

Militarmente, os EUA já mantêm a Base Espacial Pituffik no noroeste da Gronelândia, perto da cidade de Kanak – uma das cidades mais setentrionais do mundo. A base alberga radares de alerta antecipado, integrados na rede de defesa antimíssil dos EUA, e opera como uma parte avançada do sistema NORAD para detetar lançamentos de mísseis balísticos que atravessem o Ártico.

A Dinamarca, por seu lado, está constantemente a reforçar a sua presença na região com novos navios de guerra, drones e infraestruturas de satélite.

Para concluir, gostaria de realçar que os únicos competentes para decidir sobre o destino e o futuro da ilha são os habitantes da Gronelândia. Não é possível permitir que o nosso mundo, a comunidade internacional, se transforme num mundo onde os princípios do direito internacional são flagrantemente violados, convertendo-o a um papel esfarrapado, e no qual prevalece a lei da selva, ou seja, o direito do mais forte. Por isso, cada pessoa que pensa de forma democrática e racional não pode deixar de gritar bem alto: “Trump, tira as mãos da Gronelândia!”.

*Isidoros Karderinis, jornalista, correspondente de imprensa estrangeira acreditado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, membro efectivo da Associação de Correspondentes de Imprensa Estrangeira da Grécia, romancista, poeta e letrista. Facebook: Karderinis Isidoros