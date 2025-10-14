Palestina: Uma tragédia incrível

Passaram dois anos desde 7 de outubro de 2023, o dia em que esta guerra horrível começou, que parece estar a chegar ao fim com base no acordo entre Israel e o Hamas. Durante estes dois anos, a luz solar desapareceu desta região trágica do planeta e tudo ficou coberto de escuridão. Já não havia sorrisos nos rostos das pessoas, já não havia otimismo e alegria, e os corações estavam negros de profunda dor. As crianças que foram salvas das bombas e balas que caíam como granizo estavam muito sombrias e tristes, vendo casas destruídas e ruas lamacentas em redor.

As crianças, em particular, sofreram consequências dramáticas. Segundo a ONU, nos últimos 4 anos, houve mais crianças mortas em Gaza do que em todo o mundo. A crise humanitária agravava-se a cada dia. A fome ameaçava os sobreviventes de morte. A fome era devastadora, sobretudo as crianças, que desmaiavam de cansaço nas ruas, perante os olhares de pais desesperados e incapazes de as ajudar. Segundo a UNICEF, aproximadamente 17.000 menores estavam desacompanhados ou separados dos pais desde o início da guerra.

E o número total de mortos desde o início da guerra na Faixa de Gaza, que se assemelha agora a uma enorme ferida no coração da humanidade, ultrapassou os 67.000, enquanto houve mais de 150.000 feridos, muitas vezes gravemente, muitos com membros amputados, sem acesso a cuidados, em hospitais bombardeados. E milhares de outros permaneceram enterrados vivos ou mortos sob os escombros, em cidades e vilas que se transformaram em montes de escombros em apenas algumas horas.

As fotos de crianças a emergir dos escombros, cobertas de pó e sangue da cabeça aos pés, são chocantes. Fotos que só podem causar sofrimento e lágrimas.

Mas por que razão esta guerra está a acontecer? Por que razão este conflito é perpetuado? Os israelitas têm o direito de ter o seu próprio Estado, mas os palestinianos também têm o direito de ter o seu próprio pedaço de terra com um Estado.

Durante 77 anos – desde 1948, ano da criação do Estado de Israel – houve uma resolução da ONU para criar um Estado Palestiniano independente, mas não foi implementada. Nessa altura, da área designada como “Palestina Histórica”, Israel ficou com 56% e os restantes 44% foram utilizados para definir as fronteiras do Estado Palestiniano que seria estabelecido. Pelo contrário, o Estado de Israel- e o estado são aqueles políticos que governam cada vez- ataca o povo palestiniano e alargou a ocupação das terras palestinianas.

E é certo que as pessoas de todo o mundo, e claro, os palestinianos e os israelitas, na sua esmagadora maioria, não querem a guerra. Não querem assassinatos, mortos e crimes. Querem viver num ambiente tranquilo, bonito, tranquilo e feliz. Querem e anseiam pela paz. Querem sorrir todos os dias e sonhar. Todas as pessoas deste mundo estabelecem objetivos e tentam alcançá-los, dando assim sentido às suas vidas. Não querem que estas metas sejam interrompidas de forma violenta, súbita e brusca, como acontece quando um país mergulha no turbilhão da guerra. Não querem ficar imersos durante meses ou mesmo anos neste horror. Pais e mães querem ver os seus filhos progredir e enchê-los de orgulho. Não querem enviá-los para a guerra e serem mortos da forma mais horrível.

O recente acordo assinado no Egito, no resort de Sharm l-Sheikh, entre Israel e o Hamas, mediado pelo presidente norte-americano Donald Trump, para um cessar-fogo e a libertação de reféns israelitas-o que já ocorreu- e de prisioneiros palestinianos, desperta a primeira esperança real de fim da guerra na Faixa de Gaza. No entanto, o tempo dirá se este acordo significará de facto o tão esperado fim permanente da guerra, dado que, após o primeiro cessar-fogo em Novembro de 2023 e o segundo no início de 2025, se verificou um regresso às operações militares e aos confrontos.

Para concluir, gostaria de realçar que esta incrível tragédia que marcou a humanidade não pode deixar indiferente qualquer pessoa que tenha na alma a sensibilidade, a compaixão e a humanidade. Tudo o que tem vindo a acontecer há anos é uma mancha negra na civilização humana. Especialmente os escritores, poetas e artistas que carregam a enorme responsabilidade de instigar emoções devem gritar o mais alto que puderem: “Nunca façam a guerra”. “Parem de vez com o assassinato de civis e crianças inocentes”.

*Isidoros Karderinis, jornalista acreditado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, membro regular da Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira da Grécia, romancista, poeta e letrista. Facebook: Karderinis Isidoros