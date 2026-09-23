 “Quando a ópera chinesa nos inspira”: retorno entre tradição e inspiração

Um encontro entre ópera chinesa, ópera ocidental e tradições musicais.

No dia 21 de setembro às 10 horas, horário da África Ocidental (WAT), o CGTN Français apresentou-lhe um live cultural dedicado à ligação entre a ópera chinesa e as tradições musicais do mundo. A partir da cena histórica da Guilda de Huguang, em Pequim, a animadora Coco e o artista-compositor oriundo do Togo, D’mo, reuniram artistas e convidados vindos da China, de Burkina Faso, da República Democrática do Congo e da Argélia em torno de uma mesma questão: o que a ópera chinesa pode nos inspirar?

Um lugar cheio de história

Para este encontro, dirija-se à Guilda de Huguang, no distrito de Xicheng, no coração de um dos bairros históricos de Pequim. Este lugar excepcional abriga o Museu da Ópera Chinesa e conserva uma das poucas cenas de teatro tradicional ainda presentes na capital.

Restaurada e aberta ao público, a guilda acolheu grandes mestres da ópera chinesa, entre os quais Tan Xinpei, Yu Shuyan e Mei Lanfang. Carregada de história e conhecida pela sua acústica, simboliza também o encontro das culturas do Norte e do Sul da China. Um cenário ideal para o diálogo entre as artes cênicas. Foi também aqui que foi filmado o filme Adeus minha concubina, de Chen Kaige.

Quando o rap encontra a ópera chinesa

Antes de partir para o encontro com os convidados, Coco e D’mo compartilharam uma experiência original: aprender várias formas de ópera chinesa, incluindo a ópera de Pequim, a ópera de Henan e a ópera Huangmei.

Acompanhados por mestres da ópera chinesa, aprenderam várias canções e gestos emblemáticos, antes de revisitá-los com elementos de rap. Um encontro entre ritmos contemporâneos e tradição chinesa.

A atriz de primeira linha Li Hongyan, da Trupe Mei Lanfang do Teatro de Pequim, também os apresentou a um trecho de Mu Guiying Takes Command, oferecendo aos participantes uma primeira visão das exigências vocais e corporais da ópera chinesa.

Três convidados, três histórias, a mesma descoberta

Em torno da mesa, três convidados contaram o seu encontro com a ópera chinesa, cada um a partir de sua própria cultura.

Karim Badolo, de Burkina Faso, falou sobre sua experiência com a maquiagem facial e o traje de Bao Gong. As cores e os motivos do rosto da ópera chinesa lembraram-lhe a tradição das máscaras no Burkina Faso, onde o uso de uma máscara pode transformar quem a usa em um personagem diferente. Uma primeira ressonância entre duas tradições de representação.

Maissa Benali Cherif, vinda da Argélia, interessou-se pela ópera de Henan e pela história de Hua Mulan. Através deste personagem, ela evocou a força das mulheres e as possíveis ressonâncias entre as tradições culturais chinesas e norte-africanas. A história de Mu Guiying, que retoma o comando aos 53 anos, abriu uma reflexão sobre o lugar das mulheres experientes nas narrativas heróicas.

Rocco Nkanga, da República Democrática do Congo, reconheceu na ópera chinesa elementos familiares de sua própria cultura musical: o ritmo, a expressão corporal e a narrativa através do canto. O “canto em diálogo” da ópera Huangmei recordou-lhe o canto responsorial africano, onde uma voz canta e outros respondem.

Da ópera de Pequim à ópera ocidental

Um dos destaques do encontro foi dedicado aos desafios musicais. D’mo revisou um trecho de Hua Mulan trazendo seu universo rap, enquanto Coco convidou os participantes a reconhecer várias melodias famosas da ópera ocidental.

Por trás de suas diferenças de línguas, trajes e estilos, essas tradições compartilham uma mesma vocação: contar histórias e fazer viver as emoções através da voz.

A ópera de Pequim e a ópera ocidental, um dos tesouros nacionais da China, o outro clássico do Ocidente, têm muito em comum na arte de “contar uma história com a voz”.

Desde agudos impressionantes até vocalizações, de respiração a expressão de emoções, estas artes exigem um domínio vocal excepcional. Mas, acima de tudo, têm em comum esta capacidade de fazer ouvir as alegrias, as tristezas, as raivas e as esperanças humanas.

Tradições que se respondem

Por fim, Coco, D’mo e os convidados compartilharam o que a ópera chinesa lhes evoca de seus respectivos países. Das máscaras burkinesas aos cantos responsoriais africanos, cada um encontrou ecos de sua própria cultura nas tradições chinesas.

Através deste live, queremos mostrar que as artes tradicionais são também espaços de criação, de diálogo e de descoberta. Na Guilda de Huguang, as vozes de vários continentes se reuniram em torno de uma mesma linguagem: a da música e das emoções humanas.

Quando as culturas se encontram, as diferenças tornam-se uma fonte de inspiração.

FONTE – CGTN