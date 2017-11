Taty ainda sonha com possível chamada à selecção Nacional

O jovem santomense, Jessi Taty, que tem sido um dos relevos da Águias do Moradal, da série C, do campeonato de Portugal, frisou na última entrevista ao jornal português “O derbie”, que ainda não perdeu de radar, o sonho de representar São Tomé e Príncipe.

Neste momento a sua cabeça está única e exclusivamente no clube que representa actualmente.

“Sim, embora não seja uma obsessão. Limito-me a trabalhar sempre em prol do clube que represento e depois as coisas acontecem com naturalidade”.

Ainda nesta entrevista o mesmo abordou sobre o seu regresso aos campeonatos nacionais de Portugal.

“A experiência tem sido bastante enriquecedora, com nível de exigência elevado, em que temos que trabalhar sempre no limite e procurar uma sequência de bons jogos, semana após semana, tanto a nível colectivo, bem como individualmente”.

Quanto as expectativas para a presente temporada, Taty elegeu a promoção do clube com o primordial e no segundo plano, ser uma peça chave para o emblema português.

“Atingir o maior objectivo do clube, (…). A nível individual, pretendo ser cada vez mais importante para a equipa e evoluir cada vez mais”.

