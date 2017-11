Leixões é o porto que se segue para Jair

O internacional santomense, Jair Nunes, actualmente no Lusitano de Évora, poderá estar de saída do clube para experimentar a II Liga Portuguesa, soube-se do seu empresário, Nuno Rodrigues, que na sua conta na rede social escreveu o seguinte “foi com enorme felicidade que soube hoje que dois amigos meus, Jair Nunes (…) atletas que levei para o Lusitano, irão de imediato para Leixões, dando assim mais um passo na sua carreira”.

Rodrigues que recrutou o Jair Nunes ao Sporting de Praia Cruz, não tem dúvida que o atleta terá tudo para afirma-se no conjunto de Matosinhos, que discute a II Liga portuguesa.

Henrie Martins