UDRA e Operários disputam no domingo o título de campeão nacional

UDRA de Angolares (São Tomé) e Operários (Príncipe) começam a discutir este domingo, no Estádio Nacional 12 de Julho, o título de campeão nacional 2017, com a realização da primeira mão da Finalíssima.

UDRA ou Operários, quem será o sucessor de Praia Cruz? Está é a questão que começará a ser respondida este domingo, no Estádio Nacional 12 de Julho, com a realização do desafio da primeira mão da Grande Final.

A disputa terá a sua continuidade no dia 26 do mês corrente, com duelo da segunda mão, na Região Autónoma do Príncipe, no Estádio Regional 13 de Junho.

Para esta partida ambos treinadores, Adilson Varela e Lasset Costa, prometem apresentar o seu melhor, na esperança de entrar com o pé direito na Finalíssima, que na opinião dos mesmos, será resolvida no Príncipe, no jogo da segunda mão, não obstante da mídia avançar que a final será decidida já na primeira mão, com o segundo jogo a servir apenas para comprar o calendário.

No caso da conquista, UDRA somará o seu segundo título da história, e o Operários, o quinto.

Henrie Martins