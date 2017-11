UDRA vence e deixa Operários mais longe do título

A UDRA de Angolares deu no domingo um passo importante rumo a conquista do seu segundo campeonato de futebol em São Tomé e Príncipe, ao neutralizar o Operários, por 2-0, em jogo da primeira mão da Finalíssima Nacional.

Os sulistas construíram o placard ainda no primeiro tempo, por intermédio do Janine, que bisou no desafio, aos 34 e 37 minutos.

O resultado ficou por este número, graças ao Saiel, que esteve irrepreensível na baliza, na etapa complementar, somando um punhal de defesa que o fez a par de Janine as figuras maiores do encontro da primeira mão.

O jogo da segunda mão da Finalíssima está agendado para 26 do mês em curso, na Região Autónoma do Príncipe.

Henrie Martins