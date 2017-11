Campeão à vista  

UDRA de Angolares e Operários disputam este domingo, no Regional 13 de Junho, na Região Autónoma do Príncipe, a segunda mão de apuramento do campeão nacional, temporada 2017, com vantagens de dois golos para os Angolares.

É já neste domingo, o duelo da segunda mão de apuramento de campeão nacional, entre emblemas de UDRA de Angolares e Operários.

Com dois golos de desvantagens, cabe a turma da casa correr atrás do prejuízo, adoptando uma postura diferente do jogo da primeira mão, sobre tudo da primeira parte, onde a equipa encaixou os dois golos.

Nesta linha, o técnico dos anfitriões, Lasset Costa, que mentalizou a equipa durante a semana, que é possível fazer o mesmo que os Angolares fizeram no 12 de Julho, acredita que os seus jogadores não irão decepciona-lo, cumprindo o plano traçado para o confronto.

Os sulistas que chegaram na terça-feira à Região, depois do triunfo (2-0) no Estádio Nacional 12 de Julho, só pensam na conquista do título, não obstante das dificuldades que irão encontrar no desafio deste domingo, sublinhou o capitão da equipa, que vê no piso sintético, um grande argumento para conquistarem o segundo troféu da história, depois de 2014.

O confronto entre os Trabalhadores – Angolares tem o início marcado para às 15h00 deste domingo, no Estádio Regional 13 de Junho, com arbitragem de um quarteto misto, soube-se da Comissão dos Árbitros que não avançou o nome do juiz principal.

Henrie Martins