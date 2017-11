Mais uma enchente para 12 de Julho

O Estádio Nacional 12 de Julho abre os portões este sábado para receber mais um duelo decisivo das provas nacionais, Finalíssima da Taça de São Tomé e Príncipe, entre a UDRA de Angolares e o Porto Real.

Depois do embate da primeira mão do campeonato, o bem tratado tapete do único relvado sintético na capital, volta a ser palco de mais uma decisão, onde dois emblemas vão procurar escrever mais um capítulo na sua história.

A UDRA de Angolares vai tentar procurar a sua segunda dobradinha e o Porto Real a primeira taça ao nível nacional, fazendo despertar um forte interesse e uma grande expectativa no seio da comunidade do extremo sul e da Região Autónoma do Príncipe, face ao desafio que promete encher o 12 de Julho, onde a Comissão Organizadora dos Campeonatos Nacionais, espera atingir o limite do estádio, seis mil vozes puxando por seu emblema.

Os ingressos estarão disponíveis nas bilheteiras do estádio, hora antes do jogo, no valor de 20 mil dobras, quase um dólar.

Henrie Martins