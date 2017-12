UDRA ‘dobra’ com golo de Vando

A UDRA de Angolares conquistou este final de semana a sua segunda dobradinha da história, ao vencer na Finalíssima da Taça de São Tomé e Príncipe, o Porto Real, por 1-0, com o golo de Vando.

Três anos depois, a UDRA volta a fazer a dobradinha, agora nas mãos do Adilson Varela, que iguala o recorde estabelecido por ex-seleccionador, António Rosário ‘Gimbôa’ o quando da sua passagem pelo emblema do extremo sul, mas conseguiu instituir uma nova marca, ao tornar-se no primeiro a conseguir o feito como treinador-jogador.

O golo que permitiu a festa completa em 2017 para os sulistas, surgiu ao passar do minuto 25, por intermédio de Vando.

Henrie Martins