Futebol marca a comemoração de 17 de Janeiro

O futebol de qualidade regressa este final de semana ao Regional 13 de Junho, com a realização da Taça Armandinho, no quadro dos festejos de 17 de Janeiro.

Mais uma vez o futebol se destaca na lista das actividades comemorativas do 17 de Janeiro, data consagrada a descoberta da ilha do Príncipe, com os jogos da Taça Armandinho.

Com início esta sexta-feira a primeira competição na Região Autónoma do Príncipe, após a virada do ano, promete prender atenção dos amantes do futebol naquela parcela do território nacional, com duelos interessantes ainda nesta primeira fase, Operários vs Sporting, é o exemplo disso, com a data marcada para o domingo.

Mas antes, na sexta-feira, 05, subirão ao palco, Sundy e 1°de Maio, e no sábado, 06, Porto Real e UDAPB.

O evento que é uma organização da Associação Regional de Futebol, com alto patrocínio do Governo Regional, terá os seus jogos no Estádio Regional 13 de Junho, com início às 14h30.

Henrie Martins