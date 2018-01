«Chegamos ao ponto de não retorno», Patrice Trovoada

O chefe do executivo santomense, Patrice Trovada, que presidiu na finda sexta-feira, no Hotel Pestana, a cerimónia oficial de apresentação dos XIs Jogos Juvenis da CPLP no arquipélago , na sua explanação fincou que “chegamos ao ponto de não retorno”, acreditando que o maior evento internacional realizado nas ilhas, será um sucesso.

“Chegamos ao ponto de não retorno, hoje, porque trata-se da cerimónia do lançamento dos jogos que terão lugar em 21 de Julho de 2018, mas ficou também claro aqui, que todos os dias que vão passando agora, nos aproximam da data de 21 de Julho, e tem que ser de facto um êxito para todos e principalmente para nós santomenses. Será sem dúvida o primeiro e o maior evento internacional que São Tome e Principe vai acolher.É preciso frisar isso”.

Por isso Trovoada apela ao engajemento de todos, sublinhando que a iniciativa tomada pelo Governo em pôr em marcha a organização destes jogos, deve-se ao facto do país oferecer hoje algumas condições mínimas que não possuia nos outros anos.

“Se nós tomamos o engajamento político e se nós aceitamos o desafio político de organizar esses jogos juvenis em São Tome e Principe é porque nós temos consciência que para além das limitações que todos conhecemos, o nosso país oferece também hoje algumas condições mínimas de realização desses jogos. Condições mínimas de segurança. Somos um país que vive em paz, com índice muito baixo de criminalidade comparando com outros países”.

Henrie Martins