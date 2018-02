Principal competição já tem data para arranque

A maior competição ao nível nacional, que está inoperante desde os finais do pretérito ano, tem previsão de arranque para meados de Março e princípio de Abril, semana depois da próxima assembleia da Federação Santomense de Futebol, FSF, marcada para o mês adjacente, avançou o vice-presidente do organismo, Jasi Ramos, no programa desportivo 360 da Rádio Jubilar.

Depois dos preparativos que culminaram com a vinda do presidente da FIFA, Gianni Infatino, ao país, e a consequente inauguração da nova sede da FSF, agora é a vez de iniciar as preliminares para a próxima assembleia do organismo que rege o futebol no arquipélago, que será no mês próximo, onde será anunciado a data para a o arranque das principais provas nacionais, com Jasi Ramos a grifar que o mesmo terá o seu início meado de Março e principio de Abril.

Neste sentido já está em marcha os habituais testes médicos aos jogadores das demais equipas que participarão nas competições organizadas pela federação, segundo o calendário do Centro de Medicina Desportiva.

Mas, o lamentável como sempre, é a data do arranque dos trabalhos da maioria dos clubes, que iniciam os treinos na sua globalidade, na véspera do arranque da competição, situação que tem contribuído para o retrocesso da performance do futebol nacional.

Todavia, nem todos envergam pelo mesmo caminho, como por exemplo, os clubes que participam no primeiro jogo da época, Super Taça António Aguiar, UDRA e Porto Real, e outros emblemas, como Aliança, Palmar, Santa Margarida e Bombom.

Henrie Martins