Taça de STP: 16 avos coloca ‘Angolares’ no radar da Trindade

O campeão da Taça de São Tomé e Príncipe, UDRA de Angolares, vai defrontar a Trindade, nos 16 avos de final da competição [1ª eliminatória], no sorteio realizado no início da semana, no Centro de Estagio da Federação Santomense de Futebol, na presença dos demais representantes dos 32 emblemas, que participarão no evento, que ditou mais três duelos envolvendo agremiações do principal escalão, Sporting vs Aliança, Caixão Grande vs 6 de Setembro e Bombom vs Folha Fede.

A semelhança dos anos findos, o organismo reitor do futebol no arquipélago voltou a realizar o sorteio da segunda maior competição do país, Taça de STP, antes da Assembleia Geral Ordinária, que está agendada para o mês adjacente, onde será oficializada as datas do arranque das principais competições nacionais.

Sorriso para uns e cisma para os que não viram simpatia no sorteio, como por exemplo, o detentor do troféu, UDRA, que vai defrontar uma das boas equipas nacionais, Trindade, e as duas recém-promovidas, Sporting [campeão] e o 6 d Setembro [vice-campeão], que terão pela frente, Aliança Nacional e Caixão Grande, respectivamente.

Destacou-se ainda neste sorteio, o quarto embate embrulhando formações do principal escalão, Inter de Bombom vs Dinâmicos de Folha Fede.

Jogos dos 16 avos de final da taça de STP:

UDRA de Angolares vs Trindade

Sporting de Praia Cruz vs Amadora

Caixão Grande vs 6 de Setembro

Sporting de São Tomé vs Aliança Nacional

Neves vs Ôque-del-rei

Vitória do Riboque vs Diogo Vaz

Inter de Bombom vs Dinâmicos de Folha Fede

Agrosport de Monte Café vs Benfica de Porto Alegre

Santana vs Santa Margarida

Guadalupe vs JUBA

Correia vs UDESCAI

Kê Morabeza vs Conde

Palmar vs Micoló

Ribeira Peixe vs Boavista

Ototo vs Varzim de Ribeira Afonso

Cruz Vermelha de Almeirim vs Andorinha

Gil Vaz