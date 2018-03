Jogos da CPLP: Sanches busca apoio em Angola

O Ministro da Juventude e do Desporto, Marcelino Sanches, encontra-se em Angola, na caça aos apoios para a realização dos XIs Jogos Juvenis da CPLP, a decorrer na capital santomense no final do Julho próximo, 21 a 28.

Ciente de que nada cair do céu, a não ser chuva, Marcelino Sanches, que aposta alto no sucesso dos próximos jogos da comunidade falante da língua portuguesa, deslocou-se ao país irmão, Angola, em busca do apoio.

Como em maioria dos casos, os irmãos não negam o apoio aos irmãos, Angola se comprometeu em ajudar São Tomé e Príncipe na realização dos Jogos nas ilhas maravilhosas, com recursos humanos, garantiu a sua homóloga angolana, Ana Paula Sacramento.

Para além de Angola que deu esta garantia, o país já tem usufruído do apoio de Portugal, que tem ajudado na requalificação do quartel-general do evento, Liceu Nacional, e dos outros países membros que têm honrado com os respectivos compromissos, sem entrar em grandes detalhes, fincou o titular da pasta do desporto santomense, que encontra- se nas terras de Agostinho Neto, com uma delegação do seu ministério.

Os XIs Jogos Juvenis da CPLP que acontecerão pela primeira vez no país, contará com aproximadamente 700 participantes, frisou Tomé Santos, que encontra-se também na digressão por Angola.

Gil Vaz