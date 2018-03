STP sofre derrota frente ao Uganda (3-1)

São Tomé e Príncipe perdeu por 3-1, no amistoso desta tarde diante do Uganda.

A turma nacional foi impotente para superar o adversário, que dominou do princípio ao fim o encontro, que decorreu no Mandela National Stadium, perante um bom público que vibrou com os golos dos rapazes da casa.

O resultado foi construído praticamente ainda na primeira parte, com os golos de Joseph Ochaya (22) e Murushid Juuko (45+5).

O golo que veria a sentenciar o desafio, foi apontado por Abraham Ndugwa (82).

Já o golo de honra do conjunto às ordens do Gustavo Clemente foi apontado por novo jogador da UDRA de Angolares, José Varela ‘Zé’, nos descontos.

O xadrez nacional regressa este domingo à capital, soube-se de uma fonte próxima da selecção nacional.

Henrie Martins