Correia vence (4-3) o campeão nacional na apresentação aos sócios

O renovado emblema da União Desportiva de Correia, que na próxima temporada vai jogar no segundo escalão do futebol nacional, este final de semana, apresentou-se aos sócios e simpatizantes, com triunfo sobre o campeão nacional, UDRA de Angolares, por 4-3.

“Que seja assim a época toda!” Exclamou um adepto, após a apresentação triunfante do xadrez de Correia, diante da UDRA.

Depois de perder o direito de participar nas emoções da principal liga nacional, com a despromoção na última temporada, a formação de Água-Grande, que no princípio do ano elegeu uma nova direcção, encabeçada por José Luís, ex-presidente da Federação de Voleibol de São Tomé e Príncipe, aposta tudo no regresso imediato, sublinhou o novo presidente, na tomada de posse.

Neste sentido, o mesmo em perfeita sintonia com os outros elementos da cúpula directiva, tem desencadeado esforços, para montar uma equipa capaz de lutar por este objectivo.

A expectativa era grande, neste jogo de apresentação, e a equipa não desfradou, dando sinais positivo de que será possível, com maior ou menor dificuldades, regressar ao principado, ao brinda-los com um triunfo, embora sofrido (4-3) diante da UDRA de Angolares, que abre a nova época competitiva, no próximo sábado (7) diante do Porto Real, no jogo da super taça, no Estádio 13 de Junho.

Ainda para este final de semana, no quadro dos preparativos, algumas equipas aproveitaram para testar os respectivos plantéis, com destaque para a expressiva Vitória de Kê Morabeza por 4-1, diante de Caixão Grande.

Resultados:

Aliança Nacional vs Boavista (3-2)

Folha Fede vs Palmar (3-2)

Trindade vs Cruz Vermelha (1-1)

Correia vs UDRA (4-3)

Bombom vs Santana (2-1)

Kê Morabeza vs Caixão Grande (4-1)

Henrie Martins