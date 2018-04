Folha Fede vs UDRA: Destaque do arranque do campeonato-2018

A UDRA de Angolares desloca ao reduto de Folha Fede, Praia Cruz recebe Inter de Bombom, Riboque defronta Aliança, e Caixão Grande apadrinha o regresso do Seis de Setembro, assim ditou os jogos da primeira jornada dos principais candidatos ao título-2018, que começará a ser disputado a 14 de Abril, segundo a Comissão Organizadora dos Campeonatos Nacionais, COCAN.

Já são conhecidos os jogos da primeira jornada do campeonato nacional, que arrancará no dia 14, com deslocação difícil do campeão nacional, UDRA de Angolares, ao terreno dos Dinâmicos de Folha Fede.

Já os outros candidatos ao título, Riboque, Caixão Grande e Praia Cruz, jogarão em casa, com adversários a terem em conta, Aliança Nacional, Inter de Bombom e Seis de Setembro, respectivamente.

Nos outros jogos, envolvendo emblemas da segunda linha do futebol nacional, o estreante Sporting de São Tomé receberá o Monte Café, e Trindade medirá forças com a equipa de Neves.

Quanto aos “clássicos” desta edição do campeonato nacional, o primeiro acontecerá logo na primeira jornada, entre Riboque e Aliança Nacional.

‘Clássicos’ da edição 2018:

1.ª Jornada: Vitória de Riboque vs Aliança Nacional

2.ª Jornada: Aliança Nacional vs Caixão Grande

2.ª Jornada: UDRA de Angolares vs Praia Cruz

4.ª Jornada: Vitória de Riboque vs Caixão Grande

4.ª Jornada: Aliança Nacional vs Praia Cruz

6.ª Jornada: Vitória de Riboque vs Praia Cruz

7.ª Jornada: Praia Cruz vs Caixão Grande

8.ª Jornada: Aliança Nacional vs UDRA de Angolares

10.ª Jornada: Vitória de Riboque vs UDRA de Angolares

11.ª Jornada: UDRA de Angolares vs Caixão Grande

Henrie Martins