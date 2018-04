A equipa do Porto Real da Região do Príncipe conquistou no último sábado a Super-Taça de São Tomé e Príncipe em futebol. No jogo disputado na capital da ilha do Príncipe, Santo António, a equipa da região autónoma derrotou o campeão nacional UDRA de Angolares do sul da ilha de São Tomé por 4-2.

A vitória sorriu ao Porto Real na marcação das grandes penalidades.

Téla Nón