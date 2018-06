Festival Desportivo: Mãe clara vence e Lembá bisa

A escola da Mãe Clara (Neves) do distrito de Lembá venceu este final de semana a II edição do Festival Desportivo-Recreativo, em alusão ao mês da criança, sucedendo a escola de Ponto Figo, do mesmo distrito, como a vencedora.

Depois de Ponta Figo em 2017, agora foi a vez da Mãe Clara conquistar o Festival Desportivo-Recreativo, que teve lugar este sábado, no polidesportivo de Neves, Lembá.

Com 56 pontos arrecadados nos oito jogos que compuseram o repertorio da competição (basquetebolista, futebolista, andebolista, voleibolista, os arcos, o canguru, o resgaste e o velocista), a Mãe Clara superou a escolas de Magodinho (Lobata) e Escola Primaria de Neves (Lembá).

Fora dos lugares de acesso às medalhas ficaram as escolas de Folha Féde (Mé-Zóchi), Angolares (Caué), Riboque Santana (Cantagalo), Pantufo e Escola Internacional (Água-Grande).

O evento que cumpriu a sua segunda edição, é uma organização do Ministério da Educação, através do Gabinete Coordenador do Desporto Escolar e da Direcção do Ensino Básico, com o alto patrocínio do UNICEF.

Henrie Martins