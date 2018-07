II Divisão: Líder marca passos no fecho da 1ª volta

O Desportivo de Palmar marcou passos neste final de semana, ao empatar a três bolas no reduto de Santana, resultado aproveitado pela turma de Correia para encurtar à distância, na saída para a segunda volta.

Foi até certo ponto, um final da primeira volta emotivo, com o líder Palmar a perder pontos na viagem ao Cantagalo, empatando com a turma de Santana, 3-3, num jogo impróprio para os “cardíacos”.

O empate do Palmar abriu novas perspectivas a turma de Correia, que venceu, embora por margem mínima, a UDESCAI, por 2-1.

Nos outros desafios desta última jornada, Cruz Vermelha empatou em casa a duas bolas com o conjunto do extremo sul, Ribeira Peixe; Ôque-del-rei recebeu e perdeu com Amadora, 0-1; e Guadalupe foi ao terreno de Ototo empatar a três bolas.

Classificação:

1º Palmar, 9 jogos /20 pontos

2º Correia, 9/15

3º Amadora, 9/15

4º UDESCAI, 9/12

5º Ototo, 9/12

6º Santana, 9/12

7º Ribeira Peixe, 9/12

8º Guadalupe, 9/10

9º Cruz Vermelha, 9/7

10º Ôque-del-rei, 9/5

Henrie Martins