Campeão a duas jornadas do fim

O campeão em título, UDRA de Angolares, ficou este final de semana, com triunfo sofrido ante o Agrosport de Monte Café (1-0), a duas vitórias do fim da primeira volta, de se tornar no primeiro clube no arquipélago, a fazer o pleno de vitórias na principal liga de futebol santomense, desde que os dados começaram a ser registados.

Mais uma jornada, mais um triunfo, desta feita diante do Agrosport de Monte Café, com o golo solidário de Vando, num triunfo marcado por golos anulados (com algumas dúvidas) ao conjunto de Mé-Zóchi, que deixou a incerteza no marcador até o último apito do juiz da partida.

Com este triunfo, a turma de Angolares reforçou ainda mais à sua imaculada liderança, aumentando para 12 pontos, a vantagem sobre os rivais leões, Praia Cruz e São Tomé.

Com esta andança, será difícil tirar a UDRA da rota do “bi”, que está cada vez mais perto de se confirmar, fruto da supremacia da mesma, e da falta de argumento dos adversários, que entre si vão perdendo pontos, alternando jornada a jornada na segunda posição, que já foi ocupada por Monte Café, Folha Fede, Sporting de São Tomé, e agora está na posse do Sporting de Praia Cruz, que roubou-a ao rival de São Tomé este final de semana, no confronto entre os leões, com o triunfo por 2-0.

Embora sendo o jogo de maior calibre da ronda, o destaque da jornada foi para o duelo entre o Seis de Setembro e o Aliança Nacional, com os militares à regressarem as vitórias (2-1), depois de quatro jogos sem pontuar, e com resultados absolutamente impensáveis para o reino dos soldados.

Nos outros jogos, Riboque que vai no seu “banho-maria” fora de portas, conquistou o seu primeiro ponto, no terreno alheio, ao empatar em casa do penúltimo classificado, Bombom, a uma bola; Neves recebeu e despachou o aflito Caixão Grande, por 3-1; e Trindade, no maior dérbi da segunda circular, diante de Folha Féde, venceu por 2-1.

Resultados da nona jornada:

Sábado:30.06.2018

Bombom –Ribqoue (1-1)

Sporting de São Tomé – Sporting de Praia Cruz (0-2)

Seis de Setembro – Aliança (2-1)

Domingo:01.07.2018

UDRA –Agrosport de Monte Café (1-0)

Neves – Caixão Grande (3-1)

Trindade – Folha Féde (2-1)

Henrie Martins