4 pretendentes para  “Rainha” de STP

A medida que as provas vão caminhando para a sua recta final, o destino vão sendo revelados, destacando nesta altura a definição dos clubes que representarão as ilhas no jogo mais esperado da prova rainha de São Tomé e Príncipe “Finalíssima da Taça”.

Na Região Autónoma do Príncipe, RAP, as coisas já estão resolvidas a quase um mês, com Porto Real e a Sundy a assumirem a candidatura para o jogo mais esperado da época na competição.

Já em São Tomé, apenas na pretérita semana, ficou-se a conhecer os representantes no jogo que antecede a Grande Final, onde mais uma vez, UDRA e Praia Cruz vão acertar as contas.

Sem data oficial à vista, os embates que antecedem a finalíssima, está sendo aguardado com muita expectativa no seio dos clubes visados, avançou os responsáveis técnicos dos mesmos.

Recorde-se que ainda estão em prova, os finalistas da última edição da competição, UDRA de Angolares (São Tomé) e Porto Real (RAP).

Henrie Martins