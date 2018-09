UDRA continua firme apresar do desaire

Os sulistas da UDRA de Angolares continuam firmes na liderança da principal liga santomense, mesmo com a tomba este final de semana, na deslocação ao terreno do Sporting de São Tomé, por 3-1, na tarde desastrosa dos actuais campeões nacionais, em jogo da 17ª jornada.

A formação orientada por Adilson Varela voltou a provar este final de semana que não está bem na competição, coleccionando mais uma derrota fora de portas, 3-1 ante os leões de São Tomé, quatro dias depois de terem cruzado para o duelo das meias-finais da segunda maior competição no arquipélago, Taça de São Tomé, com triunfo dos Angolares, por 6-2.

Mesmo perdendo de forma copiosa, o líder conseguiu conservar a vantagem de sete pontos que trouxe para esta jornada, uma vez que o segundo colocado, Praia Cruz, também não fez o melhor na recepção ao conjunto do Riboque, no maior derby do país, perdendo por 2-1.

Nos outros desafios desta jornada, Trindade recebeu e venceu o Monte Café, por 1-0, e colou ao Praia Cruz no segundo posto, com 31 pontos, menos sete que o líder; Folha Fede não deu hipótese ao aflito Caixão Grande, goleando por 5-0; Seis de Setembro também complicou a situação da lanterna vermelha, Bombom, ao vencer o adversário, por 2-1; e por último, Aliança e Neves viram o seu jogo terminar aos 38 minutos, por causa de violência, mais um caso no futebol santomense.

Henrie Martins