Angolares e Leões brigam por (…) “Rainha”

Joga-se este sábado, no Estádio Nacional 12 de Julho, com início às 16h00, a final da Taça de São Tomé e Príncipe-série São Tomé, entre a UDRA de Angolares e o Sporting de Praia Cruz.

Depois do fecho das contas dos campeonatos domésticos, com apuramento da UDRA e do Porto Real para a Grande Final do Campeonato Nacional, discute-se este sábado, a segunda vaga para a final da Prova Rainha.

Frente a frente estarão os dois primeiros classificados da última edição do campeonato na ilha de São Tomé, UDRA de Angolares (campeão domestico) e o Sporting de Praia Cruz (vice-campeão domestico).

Os Angolares e os Leões-do-mar chegam ao jogo mais esperado da prova na ilha, segundo dos dois técnicos, que já defrontaram-se por duas vezes esta temporada, com uma vitória cada, ciente das inúmeras dificuldades que irão enfrentar neste jogo, dividindo o prognóstico do desafio, em 50% para cada lado.

O duelo que terá casa cheia, segundo a bilheteira do 12 de Julho, terá como o grande espectador o primeiro finalista, o Porto Real, que bateu na final Regional, a Sundy, por 3-0.

De sublinhar que, no caso da vitória, a UDRA “plagiará” o conjunto da Porto Real, que juntou nesta temporada na ilha do Príncipe, Taça e Campeonato.

Henrie Martins