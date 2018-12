UDRA junta-se ao Porto Real

A UDRA de Angolares juntou-se este final de semana ao conjunto do Porto Real, na final da Taça de São Tomé e Príncipe, ao vencer na final doméstica (ilha de São Tomé) a formação do Sporting de Praia Cruz, por 2-1.

Depois de marcar a presença na Grande Final do campeonato nacional, a turma do extremo sul, UDRA, garantiu este sábado, o seu lugar na final da segunda maior competição no arquipélago, Taça de São Tomé e Príncipe.

Na final, a turma de São Tomé vai defrontar o xadrez do Príncipe, Porto Real, que também será o seu rival na disputa título do campeão nacional.

O jogo será realizado no próximo dia 21 de Dezembro, no Estádio Nacional 12 de Julho.

Henrie Martins