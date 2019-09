STP e Guiné-Bissau discutem esta quarta acesso a fase de grupos do mundial 2022

A selecção santomense de futebol e a sua congénere Guineense discutem esta quarta-feira,04, no Estádio Nacional 12 de Julho, a entrada na fase de grupos de qualificação para o Mundial de futebol 2022, Qatar.

O sonho de chegar a fase final do campeonato do Mundo 2022, destas duas selecções lusófonas, começa a ser construído esta quarta-feira, no primeiro cruzamento oficial da história entre ambas, que em função das suas classificações no ranking mundial, são obrigadas a participarem na pré-eliminatória antes de incorporar na fase de grupos, para quem for feliz no agregado dos jogos.

Depois de deixar escapar o apuramento para o CHAN, a não comparecer na eliminatória com a República Centro Africana, a Federação Santomense de Futebol em paralelo com as autoridades nacionais, estão a fazer de tudo para que o jogo histórico com a Guiné-Bissau, possa mesmo ficar para a história, por bons motivos, reforçando o contingente nacional com alguns jogadores que actuam na diáspora, a destacar Harramiz Soares (Portugal) e Luís Leal (Argentina), e melhorando as condições de trabalho e logística.

Quanto ao jogo, o seleccionador nacional, Adriano Eusébio, que está ansioso pela sua estreia no comando técnico nacional, não prevê facilidade, mas acredita nas possibilidades para entrar na fase de grupos.

O desafio frente à Guiné-Bissau está agendado para as 14h45, desta quarta-feira, no Estádio Nacional 12 de Julho, onde espera-se por mais de seis puxando pelos “Falcões e Papagaios”.

Henrie Martins