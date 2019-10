CAN2021 : Record em Maurícias deixa STP à porta do grupo B

A selecção santomense de futebol conseguiu esta quarta-feira, no embate da primeira mão de play-off de acesso à fase de grupos de qualificação para o CAN2021’Camarões’, uma vitória histórica, por 3-1, ante as Ilhas Maurícias, ficando à porta do grupo B.

Pela primeira vez na história do futebol santomense, uma selecção nacional “AA” consegue marcar três golos fora de portas, no embate oficial da FIFA ou da CAF, como aconteceu esta quarta-feira, no triunfo por 3-1, diante das Maurícias, resultado que coloca o “Falcão e Papagaio” a um passo da entrada na fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nacções-2021, a decorrer nos Camarões, onde estará a espera dos pupilos de Adriano Eusébio, no grupo B, selecções como, Burquina Faso, Maláui, Uganda.

Os golos que valeram a primeira por três golos da turma nacional, num embate oficial, foram apontados por suspeito de costume, Luís Leal (duas vezes) e Santiago Silva.

O desafio da segunda mão será disputado este domingo, no Estádio Nacional 12 de Julho, onde se espera uma casa cheia, em função do bom futebol que vem praticando o xadrez nacional, na era Eusébio.

Henrie Martins