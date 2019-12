Monte Café “detona” Operários e está perto de ser campeão de STP

O Agrosport de Monte Café deu um passo decisivo rumo à primeira grande conquista nos 32 anos de história, ao vencer de forma contundente o Operários, por 4-1, no desafio da primeira mão de apuramento do Campeão Nacional de São Tomé e Príncipe.

O conjunto de Agrosport Monte Café goleou o Operários por 4 a 1, na tarde do pretérito domingo, no Estádio Nacional 12 de Julho, na primeira mão da Grande Final do Campeonato Nacional de São Tomé e Príncipe.

O jogo que coloca a turma da ilha de São Tomé na frente da Final ficou marcado pelo espectáculo pobre, não obstante de chuva de golos.

Os tentos do triunfo foram apontados, Lucas, CLey, por duas vezes, e Samuel.

Já o golo de honra do Operários teve assinatura do capitão, Lacer, que na altura restabeleceu a igualdade.

A decisão final será no próximo dia 28 de Dezembro, no Estádio Regional 13 de Junho na ilha do Príncipe.

Telá Nón