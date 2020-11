Selecção nacional parte com 16 jogadores para África do Sul

O conjunto nacional, que ocupa a última posição do grupo C de apuramento para o Campeonato Africana das Nações, CAN-2022, nos Camarões, deverá deixar esta segunda-feira (ou nas piores das hipóteses na terça-feira) o país com destino à África do Sul, o adversário da terceira jornada de qualificação para a fase final do CAN, no dia 13 deste mês, na cidade de Darling, na província do Cabo Ocidental.

A selecção nacional, segundo à Federação Santomense de Futebol, FSF, deixará o arquipélago com 16 jogadores (sendo 12 do campeonato doméstico e quatro da diáspora) e cinco dirigentes, entre eles, três elementos da equipa técnica e dois federativos.

O contingente nacional será completo apenas no dia nove (9) ou 10 com à chegada já na África do Sul dos restantes quatro atletas, que não conseguiram à dispensa antecipada dos seus respectivos clubes, entre os mesmos, o maior goleador da selecção santomense, o atacante Luís Leal, actualmente nos mexicanos de ClubTijuanaXoloitzcuintles de Caliente.

Este será o primeiro confronto entre os dois conjuntos na história do futebol mundial.

Neste grupo fazem parte para além dos dois combinados, a selecção do Sudão e Gana, está última,na liderança com seis pontos.

Martins dos Santos