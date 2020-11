Federação de Atletismo elegeu mulher para sua liderança  

Eurídice Semedo Medeiros, de 37 anos, foi eleita por aclamação, no passado sábado, nas instalações do Palácio da Juventude e Desporto, na Quinta de Santo António, presidente da Federação Santomense de Atletismo, FSA, para os próximos quatro anos.

O Acto que foi presidido pelo presidente da Assembleia cessante, Luís Mário, contou com a presença do Director Geral do Desporto, DGD, Akadiry Ramos e do Presidente do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, João Costa Alegre.

No uso da palavra, primeiro o DGD, teceu os demais rasgados elogios à direcção cessante e demostrou o total apoio para coopera com a direcção eleita, rumo à massificação da modalidade no país, exortando que « espero que a instituição possa continuar a trilhar o seu caminho com muita união, dedicação e trabalho, como tem feito até aqui”.

Por sua vez, o líder olímpico santomense enalteceu a coragem da federação em realizar as eleições livre e transparente, atirando que esse exercício deve servir de exemplo para as outras federações desportivas existentes no país.

«Uma vez que para nós exigimos do outro lado, temos que efectivamente ter as nossas casas organizadas, para nos permitir cumprir com aquilo que está estatuído. Eu digo isso não só para a federação do atletismo, mas também para outras federações. Nós sentimos que muitas delas são eternamente, o seu presidente e o corpo directivo não se muda, mas entretanto quando vêm para o COSTP reivindicam tudo e mais alguma coisa”.

Posto o momento cerimonial, passou-se a apresentação e aprovação do relatório das actividades desportivas e financeiras da organização nos últimos quatro anos, pelo Secretário-geral, Filipe Gomes.

Em seguida, a candidata da lista A (a única lista), que veria ser eleita, como a primeira presidente da modalidade, Eurídice Semedo Medeiros, fez apresentação do seu manifesto eleitoral, assente na formação e valorização dos quadros, união da família de atletismo santomense, revitalização dos demais centros de treino e a massificação.

Sem objecção, passou-se ao acto mais esperado da Assembleia, a eleição da nova direcção, que por aclamação foi eleita, com 17 votos a favor, zero contra, zero nulos e zero abstenções.

Após a eleição, a recordista nacional de 800 e 1500 metros, falando à imprensa, reconheceu que tem pela frente um grande desafio, mas será preciso a colaboração de todos os amantes do desporto para a recolocação da modalidade no lugar desejado.

Segundo a comissão had hoc, a tomada de posse está agendada para o próximo final de semana, no Palácio da Juventude e Desporto.

Desta forma, Semedo rende na liderança da federação, o malogrado António de Menezes.

Martins dos Santos