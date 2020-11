Estádio Nacional 12 de Julho acolhe “Meeting” em memória do António Menezes

Realizou-se no último domingo, na pista de tartan do Estádio Nacional 12 de Julho, na capital santomense, o 1º “meeting” em memória do ex-Presidente da Federação Santomense de Atletismo, FSA, e Secretário-geral e Vice-presidente do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, COSTP, António Menezes, falecido no último mês de Agosto, iniciativa da FSA e o COSTP.

O Estádio Nacional 12 de Julho teve uma manhã diferente do habitual, no pretérito domingo, com a realização da primeira edição do memorial António Menezes, um evento que doravante fara parte do calendário das provas da federação avançou a Presidente da instituição, Eurídice Semedo.

Já presidente do COSTP frisou que o certame é uma forma de imortalizar os feitos do António Menezes, que deu praticamente toda a sua vida ao serviço do desporto nacional, em particular o atletismo.

O certame contou com provas de 60, 100, 400, 1500 e 5000 metros, salto em comprimento e lançamento de peso, Masculino e Feminino.

Tomaram parte, em ambos os sexos, mais de uma centena de atletas, provenientes de inúmeros centros de treinos do país, que deram brilho ao evento que foi organizado pela FSA e COSTP.

O “meeting” contou com a presença dos presidentes das organizações promotoras, presidente da federação do basquetebol, vice-presidentes do COSTP, director técnico da federação de andebol, antigas lendas do atletismo e a esposa do malogrado.

Eis alguns resultados:

ROVA de 100 m/MASCULINO

1º Fábio Lopes, 11m`22s;

2º Eduley da Glória, 11`35;

3º João Vila Seca, 11`37.

PROVA de 100 m/FEMININO

1º Jacilene Ceita, 13m` 33s

2º Jéssica Vila Nova, 13`37

3º Eufémia da Graça, 13`43

PROVA 400 m/MASCULINO

1º Esmael Freitas, 50m`34s

2º Alex dos Anjos, 52`60

3º Fábio Lopes, 53`12

PROVA de 1500 m/FEMININO

1º Admisia Trovoada, 5m`21s`09

2º Nelcinha Lima, 5`50`58

3º Ednelcia dos Santos, 5`55`28

PROVA de 5000 m/MASCULINO

1º Ismael Carvalho, 15m`56s`80

2º Júlio Teixeira, 16`53`18

3º Pim, 17`58`78.

LANÇAMENTO DE PESO/FEMININO

1º Jéssica Vila Nova, 10.10 m

2º Diana Aguiar, 8.75 m

3º Eurídice Bandeira, 8.65 m.

SALTO EM COMPRIMENTO/MASCULINO

1º Esmael Freitas, 7.40 m

2º Dúdu Vera Cruz, 7.08 m

3º Jocimar Espírito Santo, 6.79 m.

Martins dos Santos