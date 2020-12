Fábrica de Água Bom Sucesso entra na Meia Maratona- Simão Carvalho 

A fábrica de Água Bom Sucesso, em Monte Café, sociedade criada por dois operadores económicos, da Líbia, representados pela empresa AITICO, e da Itália, em representação da empresa ZARCO é a mais recente organização a abraçar o maior evento desportivo em São Tomé e Príncipe, em 2020 “Meia Maratona-Simão Carvalho”, que terá lugar no dia 21 de Dezembro do ano em curso.

A informação foi avançada esta quinta-feira pelo CEO da fábrica, Abdoul Hakim Zareba, frisando que associação de Água Bom Sucesso ao evento, surge no quadro da forte paixão que os s responsáveis da fábrica têm pelo desporto.

“Decidimos apoiar este evento porque gostamos do desporto, em particular o de corrida. Todos nós somos pessoas que gostam do desporto”.

“Outro aspecto que moveu a nossa organização a entrar neste desafio é o facto de vermos o desporto como um veículo muito importante, não só a nível físico, como também a nível psicológico, por isso achamos que todas as pessoas deveriam praticar o desporto, que faz bem a saúde, como a água, sobre tudo no seu estado natural como a nossa, que é captada na natureza virgem. Estamos aqui para participar na Maratona Simão Carvalho”, acrescentou Hakim Zareba.

Zareba sustentou ainda que “ a prova de Meia Maratona é algo que possa servir de exemplo para o mundo do trabalho, porque correr uma Meia Maratona é algo difícil, onde as pessoas têm que empenhar-se para vencer, tanto mental como físico. Então tem um paralelismo com o trabalho, onde para ter sucesso é preciso muito empenho e humildade”.

De sublinhar que a Meia Maratona Simão Carvalho terá lugar no próximo dia 21 do mês em curso, com uma extensão de 21 km, que ligará praia Ex-PM à praia de 7 Ondas.

A prova que visa prestar homenagem o professor e técnico que mais medalhas trouxe ao país, está sendo organizada pelo Ministério da Juventude e do Desporto (Direcção Geral do Desporto), Federação Santomense de Atletismo e H-Eventos, em parceria com a UNITEL, Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, Centro Cultural Brasil – São Tomé e Príncipe, Academia de Futebol Feminino, Ajurt e as Câmaras distritais de Água Grande e Cantagalo.

