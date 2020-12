Atletismo santomense: 2020 encerra com “meeting final do ano”

Foi um ano atípico para o atletismo santomense, marcado por lágrimas, dores, alegria, emoção e celebração.

O ano começou em alta, em Fevereiro, com a realização no arquipélago da Ultramatona, por Global limits, em parceria com a instância hoteleira Mucumbli.

Embora sendo uma variante do atletismo, a prova não teve a envolvência da entidade responsável pela pratica no país, Federação Santomense de Atletismo.

Contudo, os corredores nacionais, Ismael Carvalho e Julho Teixeira, é que acabaram por ser figuras de destaqueda prova, ao concluir o percurso, na primeira e segunda posição, respectivamente.

Depois da Ultramaratona, a modalidade voltou a serdestaqueem Julho, com a apresentação no Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe (CCBSTP)da Maratona, que terá lugar no próximo ano.

Em Agosto, a modalidade foi notícia por piores motivos, a morte do presidente da Federação Santomense de Atletismo, António Menezes.

Em Outubro, foi feito o lançamento no CCBSTP da 1ª Meia Maratona Simão Carvalho, uma prova que teve como o propósito de prestar tributo ao professor Simão Carvalho, quadro sénior do desporto nacional, em especial do atletismo.

Em Novembro, a FSA foi às urnas para encontrar o sucessor do malogrado António Menezes, e a escolha recaiu na pessoa da Eurídice Semedo, que corajosamente avançou sozinha, e foi eleita por aclamação, para liderar o destino da modalidade, no próximo quadriénio.

Ainda em Novembro, em parceria com o Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, a Federação realizou em memória do António Menezes, um meeting, no Estádio Nacional 12 de Julho.

Em Dezembro, foi realizado a 1ª Meia Maratona Simão Carvalho, prova que contou com a participação na íntegra do homenageado, Simão Carvalho, cumprindo o sonho de correr a sua primeira Meia Maratona.

Para fechar o ano, foi realizado no dia 26 do mês em conclusão, o meeting final do ano, prova, que ficou marcada por novos recordes nacionais, na disciplina de salto em comprimento, por Esmael Freitas (absoluto), Dudu Vera Cruz (júnior) e Josimar Espírito Santo (juvenil).

Atletismo regressa para o ano com novas perspectivas, avançou a presidente da modalidade, Eurídice Semedo.

Martins dos Santos