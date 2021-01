Jovem santomense brilha em Portugal e fica à beira do Tóquio-2021

Atleta santomense, Agate Sousa, alcançou no último domingo, em Portugal, um feito histórico para o atletismo santomense, a saltar, na disciplina de salto em comprimento, 6.68 cm, marca, que atépresente, só foi batida nas terras lusas, por lusa-santomense, Naide Gomes.

A jovem promessa santomense, em representação do Grupo de Atletismo de Fátima, esteve perto de alcançar o seu principal objectivo, que é a presença nos próximos Jogos Olímpicos/ Toquuio-2021, ao estabelecer o novo recorde nacional, e a melhor marca mundial do presente ano de 2021, 6.68 cm, marca que só está a alcance das melhores.

O Feito foi alcançado no pretérito domingo, no meeting Mário Moniz, realizado pela Associação de Atletismo de Lisboa, em Portugal.

Este marco, segundo a promessa nacional, é o fruto de muito trabalho e dedicação, e acima de tudo, muita vontade de orgulhar o seu país.

Em Portugal, no quadro da bolsa olímpica, a mesma acredita que, se não houver os contratempos da Covid-19, irá empenhar todas as forças e sinergias para conseguir superar os 14cm que faltam, e garantir os mínimos para ao Tóquio-2021, o que se vier a acontecer, será pela primeira vez que o atletismo santomense participará no maior evento desportivo do planeta por mérito próprio.

A marca estabelecida pela Agate Sousa teve eco em vários pontos do planeta, com destaque para São Tomé e Príncipe, com diversas reacções por parte do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, Federação de Atletismo de São Tomé e Príncipe, seu antigo treinador, familiares e amigos mais próximos.

Em declarações ao Telá Nón, a presidente da Federação do Atletismo, Eurídice Semedo, não poupou em elogios, dizendo que “ foi um dia muito importante para o nosso atletismo. Sabemos do valor da Agate, e acreditamos que ela vai conseguir superar os centímetros que faltam para conseguir uma vaga nos próximos Jogos Olímpicos. Vamos torcer e saltar com ela nas próximas provas”.

Martins dos Santos