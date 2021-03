Maratona de STP será em Julho

Prosseguem os preparativos para a realização da primeira edição da Maratona de São Tomé e Príncipe, no dia 4 de Julho, com partida na cidade de Angolares e termino na cidade de São Tomé (Estádio Nacional 12 de Julho), numa organização conjunta entre o Ministério da Juventude, do Desporto e do Empreendedorismo e a Fundação Filhos de STP, avançou esta semana o presidente da comissão.

Na última semana, a comissão técnica da prova esteve em contacto com inúmeras instituições, com o propósito de conseguir os respectivos engajamentos, destacando as Câmaras Distritais de Água-Grande, Caué e Cantagalo, Ministério da Saúde, Cruz Vermelha, Direcção do Turismo e Hotelaria e o Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros.

De sublinhar que a prova que terá o cariz internacional e solidário, contará com a colaboração da Fundação Real Madrid.

Martins dos Santos