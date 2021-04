Mucumbli leva ” sorriso ” às equipas de futebol feminino

A estância hoteleira, Mucumbli, na zona norte do país, levou no último final de semana, alegria e sorriso às equipas femininas de Ototó e Santo Amaro, Centro Olimpafrica e Escola Básica de Madalena, com a entrega de lote de equipamentos desportivos.

A acção de Mucumbli, que conseguiu recolher equipamentos através de turistas que por alí passaram e foram sensibilizados para apoiar o desporto em São Tomé e Principe, visou nesta primeira fase, atender algumas equipas femininas (Ototó e Santo Amaro), Centro Olimpafrica e Escola Básica de Madalena.

O primeiro dos muitos lotes, que serão entregues, chegou da Alemanha, por meio do hospede, Samuel Burgfeld, que no último Dezembro esteve no país.

Martins dos Santos.