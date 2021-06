Edney venceu ao “sprint” a corrida olímpica

Sem surpresa! Edney Nascimento “Kalabar” voltou a ser o grande vencedor, no pretérito sábado, de mais uma prova do ciclismo em São Tomé e Príncipe, em alusão ao dia do Movimento Olímpico, celebrado no último dia 23 do mês em curso.

Contrário das outras provas, Edney não teve vida fácil, com os adversários a não perderem de vista a estrela do ciclismo santomense, anulando sempre as tentativas de fuga do mesmo, não podendo apenas, nos últimos 20 metros, anular o ataque letal aplicado por rei do ciclismo nacional, que veria cortar a meta na primeira posição, seguido do Mauro e Quinito, segundo e terceiro classificados, respectivamente.

Na categoria dos amadores, Josias voltou a superar toda a concorrência, cumprindo sem grandes dificuldades o percurso de 20 km, relegando para os últimos lugares do pódio, Helder (2º) e Edmar (3º).

A prova que fez parte das celebrações do Dia Olímpico, contou a participação de mais de duas dezenas de corredores, entre eles, duas jovens, Cláudia e Vitalina, que cumpriram o sonho de criança, ao participarem na primeira prova do ciclismo.

Encantadas com a forma como foram acarinhadas ao longo do percurso, as mesmas prometeram continuar a trabalhar para poderem aparecer nas futuras provas com melhor performance, apelando de igual modo, a mais presença feminina na modalidade.

“Vamos deixar de vergonha. O nosso lugar é onde nós queremos. A prática do ciclismo é muito importante para a nossa autoestima e a nossa valorização” – frisou Cláudia.

A corrida foi promovida pela Federação Santomense do Ciclismo em parceria com o Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe.

Os corredores voltarão à estrada no dia 11 de Julho, para prova da Independência, numa organização conjunta entre a federação e uma entidade privada.

Martins dos Santos