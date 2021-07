Meia maratona-Simão Carvalho com dobro de corredor em 2021

A informação foi avançada este final de semana, em exclusivo à Téla Nón, pelo presidente da Comissão Organizadora da prova, Gil Martins, que prevê para 2021 um aumento na ordem de 100%, no que refere aos corredores.

“Na edição inaugural, como estávamos no pico da Covid-19 no país, propusemos apenas a participação de 100 corredores, de modo que pudéssemos ter o maior controle e respeitar as indicações das entidades sanitárias, onde conseguimos atribuir uma máscara a cada um dos corredores. Como a situação este ano é mais favorável, vamos abrir a inscrição para 200 corredores de ambos os sexos”.

Quanto à perspectiva para esta edição em termos da logística, Gil espera manter o nível da anterior ou quiçá melhorar um pouco mais.

“Tivemos uma avaliação positiva na primeira edição, mas deparamos com alguns contratempos, que vamos querer evitar a todo custo na edição de 2021, para isso, toda equipa está engajada para que possamos mais uma vez surpreender os amantes da modalidade”.

Quanto ao financiamento, Martins frisou que “até o momento já temos um bom número de instituições que já confirmaram o seu apoio, e o outras, o patrocínio, facto que nos alegra e nos encoraja bastante. O mais relevante é que das empresas que confirmaram a sua participação, muitas delas não estiveram na edição de 2020”.

“Não vamos excluir nenhuma empresae nem individualidade que queira dar a sua contribuição, mesmo que seja um cartão de água, lanche para os corredores ou até mesmo, disponibilizar o seu transporte para locomover os atletas no dia da prova. A corrida tem um caracter inclusivo, por isso haverá lugar para todos (as) que almejem entrar na onda da Meia Maratona. Para mais informações, entra em contactocom a comissão, através da sua página no facebook (Meia Maratona – Simão Carvalho) ”- sustentou o responsável.

A prova que terá lugar no dia da descoberta da ilha, 21 de Dezembro, com partida na Praia Loxinga e termino no Parque Popular da Cidade Capital, está sendo organizada pelo Ministério da Juventude, do Desporto e do Empreendedorismo; Federação Santomense de Atletismo; e H-Eventos.

Martins dos Santos