FSF agenda o regresso do futebol em STP para Outubro

O regresso do futebol em São Tomé e Príncipe está agendado para o dia 2 de Outubro, com o desafio da Super Taça António Aguiar, entre o Campeão Nacional (Agrosport de Monte Café) e o Campeão da Taça de São Tomé e Príncipe (Porto Real).

Quase dois anos depois o futebol da primeira regressa aos campos, confirmou a Federação Santomense de Futebol, FSF, com a marcação da data do primeiro troféu da época (super taça) e o sorteio das principais provas disputadas no arquipélago (I Divisão, Regional de Futebol, Divisão Secundária e Divisão de Honra).

Como é habitual, os campeonatos terão seu arranque uma semana depois do primeiro confronto da temporada, entre Monte Café (São Tomé) e Porto Real (Príncipe), onde no principal escalão, o destaque vai para a recepção do Vitória do Riboque ao Agrosport de Monte Café, não minimizando o duelo entre UDRA de Angolares e o Sporting de Praia Cruz.

No secundário, o cartaz para vai para o jogo entre Folha Fede e Amadora, ao passo que na Divisão de Honra, a evidência será o desafio entre Conde vs Boavista.

No que refere a primeira ronda da Taça de São Tomé e Príncipe, Caixão Grande e Aliança Nacional assumem o destaque da eliminatória.

1º JORNADA

I DIVISÃO

Guadalupe vs 6 de Setembro

Sporting vs Aliança Nacional

UDRA vs Praia Cruz

Riboque vs Monte Café

Correia vs Palmar

Trindade vs Caixão Grande

REGIONAL DE FUTEBOL

Sundyvs Porto Real

UDAPB vs Operários

Sporting vs 1º de Maio

DIVISÃO SECUNDÁRIA

Santana vs Porto Alegre

Ribeira Peixe vs Neves

Bombom vsÔque-del-rei

Folha Fede vs Amadora

UDESCAI vs Cruz Vermelha

DIVISÃO DE HONRA

Diogo Vaz vs Varzim

Micolóvs Andorinha

Conde vs Boavista

KêMorabezavs Santa Margarida

Ototovs JUBA de Diogo Simão

Martins dos Santos