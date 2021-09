“António Aguiar” abre nova época futebolística em STP

Arranca esta quinta-feira, 30, segundo o comunicado da Federação Santomense de Futebol, a nova época futebolística em São Tomé e Príncipe, com o desafio da Super Taça António Aguiar, que será disputado na Região Autónoma do Príncipe, no Estádio Regional 13 de Junho, entre Porto Real (Príncipe) e Agrosport de Monte Café (São Tomé e Príncipe).

Depois de quase dois anos, a bola volta a rolar para jogos oficiais em São Tomé e Príncipe, com o confronto esta quinta-feira, dia de Nacionalização das Roças, entre o vencedor da Taça de São Tomé e Príncipe, Porto Real, e o Campeão de São Tomé e Príncipe, Agrosport de Monte Café, nesta que será a primeira final da história entre esses dois conjuntos.

A embate antecede ao arranque oficial dos campeonatos nacionais, que segundo o organismo que rege a modalidade no país, está agendado para o dia nove (9) do próximo mês, com os jogos da primeira jornada dos três escalões (1ª divisão, 2ª Divisão e Divisão de Honra).

Martins dos Santos