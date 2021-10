Monte Café e “Militares” isolam-se(…) e Caixão Grande sem “clemência” do Sporting

O campeão em título, Agrosport de Monte Café, soma e segue neste arranque, à semelhança dos Militares de Seis de Setembro, a vencerem neste final-de-semana, em jogos da segunda jornada, o Desportivo de Guadalupe (1-0) e Trindade (5-1), respetivamente, numa jornada marcada pela goleada do Caixão Grande ao Sporting deSão Tomé, por 8-1, e a conquista dos primeiros pontos do Sporting de Praia Cruz, na vitória sobre a turma de Correia, por 2-0.

23 golos foi o saldo da segunda jornada da Principal Liga de Futebol, na ilha de São Tomé, com o campeão em título, Agrosport de Monte Café, a sofrer para levar de vencida a equipa de Guadalupe, por 1-0, e permanecer no topo da classificação em igualdade pontual com os Militares de Seis de Setembro, que na recepção a Trindade, humilhou-a por 5-1.

Já que falamos de humilhação, Caixão Grande, não teve piedade do Sporting deSão Tomé, e aplicou a goleada do campeonato, 8-1.

Ainda destaca nesta ronda, as vitórias do Sporting de Praia Cruz e do Riboque, que somaram os primeiros três pontos na competição, a vencerem Correia, por 2-0, e Palmar, por 3-2, paralelamente; e o empate entre Aliança Nacional e UDRA de Angolares.

Resultados da 2ª jornada:

Sábado

Palmar 2 -3 Vitória Riboque

(15h Estádio Nacional 12 Julho)

Agrosport Monte Café 1 – 0 Guadalupe

(15h Campo Folha Fede)

Aliança Nacional 0- 0 UDRA

(15h Campo do Quartel do Morro)

Domingo

S.C. Praia Cruz 2-0 U.D. Correia

(15h – Estádio nacional 12 julho)

B.U. Caixão Grande 8-1 Sporting São Tomé

( 15h – Campo Folha Fede)

6 de Setembro 5-1 Trindade FC

(15h – Campo do Quartel do Morro)

Classificação

1º Agrosport de Monte Café, 2 jogos/ 6 pontos;

2º Seis de Setembro, 2/6;

3º UDRA, 2/4;

4º Aliança Nacional,2/4.

5º Caixão Grande,2/3;

6º Riboque,2/3;

7º Sporting de Praia Cruz, 2/3;

8º Trindade,2/3;

9º Palmar,2/1;

10º Correia,2/1;

11ª Desportivo de Guadalupe,2/0;

12º Sporting,2/0;

Martins dos Santos