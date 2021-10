Operários e Sundy não dão trégua na RAP

Cumpriu-se este final-de-semana na Região Autónoma do Príncipe, RAP, a segunda jornada do Regional de Futebol, com os triunfos da Sundy e Operários, numa jornada marcada pela conquista dos primeiros pontos da Porto Real.

Depois da entrada em falso, a Porto Real respondeu com o triunfo na sexta-feira, por 3-0, ante a UDAPB

No sábado, a formação da Sundy voltou a somar mais três pontos na sua caminhada, batendo por margem folgada o 1º de Maio (4-1).

Por fim, no domingo, naquele que foi o jogo da jornada, o Operários sofreu, mas conseguiu os três pontos ante o Sporting, com o triunfo por 3-2.

Após a conclusão da segunda ronda, a tabela classificativa fica ordenada da seguinte forma:

1º Operários, 2 jogos/6 pontos;

2º Sundy, 2/6;

3º Porto Real, 2/3;

4º Sporting, 2/3;

5º 1º de Maio, 2/0;

6º UDAPB,2/0.

Martins dos Santos