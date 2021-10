STP escorrega com “mão-cheia” no “velhinho” 12 de Julho

A principal seleção santomense de futebol feminino entrou a perder esta sexta-feira,22, ante Togo (5-0), na primeira eliminatória de acesso à fase final do Campeonato Africano das Nações, CAN, a ter lugar em Marrocos-2022.

Pouco São Tomé e Príncipe para muito Togo no primeiro desafio da primeira eliminatória de acesso ao CAN 2022, que teve lugar esta sexta-feira, no “velhinho” e “desgastado” Estádio Nacional 12 de Julho, com o conjunto santomense a perder por mão-cheia, 5-0, entregando, praticamente, a eliminatória às adversárias.

Nada está perdido, é uma máxima que se utiliza muito no futebol, lembrando que,“enquanto há vida há esperança”, por isso as jovens santomenses, não acreditam que está tudo perdido, mas que ainda é possível minimizar a situação no jogo da segunda mão, na próxima semana, recordando que, quem seguir em frente jogará com Camarões ou Congo.

O jogo que marcou o regresso aos jogos internacionais da seleção “AA” feminino, desde 2006, foi assistido, na descaracterizada tribuna VIP, pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, e o Director Geral do Desporto, Akadyri Marçal Ramos.

Martins dos Santos