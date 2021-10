Campeão intransponível, Caixão sobrepõe os “galácticos” e Riboque marca passo 

O Campeão em título, Agrosport de Monte Café, somou este final-de-semana a terceira vitória consecutiva no arranque do campeonato, a vencer (de forma sofrida) a Trindade por 1-0, na jornada marcada pelo empate a duas bolas do então, também líder a entrada para esta jornada, Militares de Seis de Setembro, ante o Sporting de São Tomé (jogo foi interrompido nos últimos minutos); o triunfo da equipa mais demolidora da prova, Caixão Grande, frente a UDRA de Angolares, por 2-1; e a repatição de pontos entre Riboque e o Desportivo de Guadalupe (1-1).

Três jogos e três vitórias, este é o registo 100% vitorioso do campeão em título, Agrosport de Monte Café, que de forma sofrida venceu a turma da Trindade, por 1-0, no derby de Mé-Zóchi, mantendo firme e isolado na liderança da prova, que nesta jornada viu um dos líderes a entrada para esta ronda, Seis de Setembro, a tremer perante o último classificado, Sporting de São Tomé, empatando a duas bolas já a cair do pano (jogo foi interrompido).

Quem parece ter encontrado a fórmula da vitória é o conjunto de Caixão Grande, que nesta ronda suplantou os “galácticos” da UDRA de Angolares, por 2-1.

Nos outros jogos, Riboque marcou passo com Guadalupe, no empate a uma bola; Aliança Nacional venceu Correia, por 2-0; e o Sporting de Praia Cruz bateu Palmar, por 3-1.

Feitos os cálculos, Monte Café continua firme no topo, com nove (9) pontos, seguido de Aliança Nacional (7) e Caixão Grande (6).

Martins dos Santos