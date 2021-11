Riboque vence o derby das ilhas e líder continua imparável

O Vitória do Riboque venceu (3-0), este final-de-semana, em jogo da quarta jornada, o Sporting de Praia Cruz, naquele que é considerado o maior derby das ilhas maravilhosas, disputado no Estádio Nacional 12 de Julho, que no domingo, assistiu o triunfo do campeão e líder isolado, Agrosport de Monte Café, por 2-1, sobre Sporting de São Tomé, mantendo a invencibilidade neste arranque.

Depois de ser altamente criticado na última jornada, após o empate com sabor a derrota diante do Guadalupe, o Riboque teve de “puxar dos galões”neste final-de-semanapara arrancar com categoria uma brilhante vitória, ante o seu maior e eterno rival, Sporting de Praia Cruz, por 3-0, no maior derby do arquipélago, disputado no sábado, no Estádio Nacional 12 de Julho, e devolver a alegria à sua claque.

Ainda no Sábado, o Caixão Grande que, até parecia ter encontrado a fórmula da vitória, caiu com o estrondo aos pés de Correia (2-0); e Aliança Nacional deixou fugir os três pontos, no empate a três bolas com o Desportivo de Palmar.

No domingo, devido à forte chuvada que se fez sentir no país, apenas um jogo teve a sua realização, o que colocou frente a frente, o Agrosport de Monte Café ao Sporting de São Tomé, com o conjunto de Monte Café a somar o quarto triunfo consecutivo neste arranque do campeonato (2-1).

Por seu turno, os desafios adiados devido a situação climatérica, Seis de Setembro vs UDRA e Guadalupe vs Trindade, serão realizados esta terça-feira, de acordo com nota informativa publicada no sítio da Federação Santomense de Futebol no facebook.

Sem os jogos adiados, Agrosport de Monte Café continua líder isolado (12pts), seguido de Aliança Nacional (8 pts) e Riboque (7 pts).

Já na cauda, destacam o Desportivo de Guadalupe e Sporting de São Tomé, ambos com um ponto e menos um jogo.

Martins dos Santos