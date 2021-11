Monte Café cai aos pés do “Rei dos Angolares”

O Agrosport de Monte Café foi alcançado na liderança do campeonato nacional de futebol pelos militares de Seis de Setembro, a perder pela primeira vez na prova, este final de semana, em cumprimento da 5ª jornada, ante UDRA de Angolares (4-3).

Depois de quatro jogos, Monte Café averbou no último sábado, o primeiro desaire na prova, ao cair diante da UDRA de Angolares, por 4-3; numa jornada marcada pelo triunfo do Seis de Setembro ante de Correia, por 5-1; derrota do Sporting de Praia Cruz (3-0) frente a turma de Aliança Nacional; triunfo do Riboque (2-0) diante da Trindade; vitória do Guadalupe ante o Sporting de São Tomé (2-1); e o empate de Caixão Grande diante do Palmar (3-3).

Com o combinar dos resultados, Seis de Setembro e Monte Café dividem a liderança com 12 pontos, perseguidos pela formação de Aliança Nacional, com 11 pontos. Na cauda da tabela continuam a Palmar com três pontos e Sporting de São Tomé, sem quaisquer pontos.

Resultados da 5ª jornada:

Praia Cruz 0 – 3 Aliança Nacional

Correia 1 – 5 Seis de Setembro

Palmar 3 – 3 Caixão Grande

Vitória Riboque 2 -0 Trindade FC

Sporting São Tomé 1 – 2 Guadalupe

UDRA 4 – 3 Agrosport

Martins dos Santos