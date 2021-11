Militares vencem e conservam a liderança do Campeonato Santomense

Líder da Principal Liga de Futebol Santomense, Seis de Setembro, venceu(1-0) o Palmar, neste domingo, no Estádio Nacional 12 de Julho, em jogo da 6ª jornada.

Com os pontos somados, os Militares seguem na ponta da tabela, com 15 pontos adicionados, em seis jogos.

A equipa do Quartel-de-Morro sofreu forte pressão do adversário durante algum período dos 90 minutos, porém mostrou solidez defensiva, conservando o golo que valeu os três pontos, que à condição, coloca-a na liderança isolada.

Nos outros jogos da jornada, na sexta-feira, o Desportivo de Guadalupe causou a maior surpresa da jornada, a vencer a UDRA de Angolares, por 1-0; no sábado, Aliança venceu com categoria o Vitoria do Riboque por 4-2; Caixão Grande voltou a escorregar ante o Sporting de Praia Cruz (1-0); e no domingo, Trindade goleou o último classificado, Sporting de STP, por 4-1. Por sua vez, o campeão em título, Agrosport de Monte Café, viu o seu jogo frente a Correia adiado para a próxima terça-feira, segundo a Comissão Organizadora dos Campeonatos Nacionais.

Resultados da 6ª jornada

Guadalupe 1-0 UDRA de Angolares

Aliança Nacional 4- 2 Vitória Riboque

Caixão Grande 0 – 1 Praia Cruz

Seis de Setembro 1 – Palmar 0

Trindade 4- Sporting de São Tomé 1

Correia – Monte Café, adiado

Classificação:

1º Seis de Setembro, 6 jogos/15 pontos

2º Aliança Nacional, 6/14

3º Monte Café, 5/12

4º UDRA,6/10

5º Riboque, 6/10

6º Praia Cruz, 6/9

7º Guadalupe, 6/8

8º Trindade, 6/7

9º Caixão Grande, 6/7

10º Correria, 5/4

11º Palmar, 6/3

12º Sporting de São Tomé, 6/0

Martins dos Santos