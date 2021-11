Monte Café vence e não deixa escapar os Militares

O Agrosport de Monte Café venceu na deslocação ao terreno de Palmar (1-2), em desafio da 7ª jornada da Principal Liga de Futebol Santomense, e não largou os Militares de Seis de Setembro que também somaram os três pontos na visita ao reduto de Praia Cruz (1-2).

Com este resultado, o Monte Café encontra-se no segundo lugar com 18 pontos, os mesmos que o líder Seis de Setembro, e mais três que o Aliança Nacional, que nesta ronda, perdeu pontos na recepção ao Caixão Grande (0-0).

Nos outros jogos, o Sporting de São Tomé fez a primeira vítima na prova, o Vitória do Riboque, a vencer por (1-3); a UDRA aproximou-se do pódio com triunfo, por 2-1 ante a Trindade; e o Guadalupe reforçou a posição com o empate fora de portas diante de Correia (1-1).

Resultados :

Palmar 1 – Agrosport 2

UDRA 2 – Trindade 1

Aliança 0 – Caixão Grande 0

Correia 1- Guadalupe 1

Riboque 1 – Sporting de ST 3

Praia Cruz 1- Seis de Setembro 2

Martins dos Santos