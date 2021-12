Seis de Setembro tira triunfo a ferro e o Aliança é o novo “perseguidor”

Os militares de Seis de Setembro arrancaram a ferro, em jogo da nona jornada da principal liga santomense, o triunfo no reduto de Caixão Grande (0-1) e reforçou à liderança da prova, agora com 22 pontos, mais três que o novo segundo classificado, Aliança Nacional, que venceu, com reviravolta, o então segundo colocado, Monte Café, por 3-2.

Enquanto os adversários vão tremendo, os militares vão somando pontos, averbando este final de semana, mais um triunfo, agora no terreno de Caixão Grande (0-1).

Quem parece querer fazer sombra ao líder, é o Aliança Nacional, que saltou para o segundo posto, em troca posicional com o Monte Café, vencendo-o por 3-2, depois de ter estado a perder por 0-2.

Nos outros jogos, o Riboque retirou a UDRA de Angolaresa chance de entrar no pódio, a empatar a uma bola; Trindade foi ao terreno de Palmar vencer por 0-2; Correia perdeu em casa com o Sporting de São Tomé (0-1); e por fim, Guadalupe e o Sporting de Praia Cruz repartiram pontos, no empate a três bolas.

Resultados da 9ª jornada:

Guadalupe vs Sporting de Praia Cruz (3-3)

Caixão Grande vs Seis de Setembro (0-1)

Correia vs Sporting de ST (0-1)

Riboquevs UDRA de Angolares (1-1)

Aliança Nacional vs Monte Café (3-2)

Palmar vs Trindade (0-2).

Martins dos Santos